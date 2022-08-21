ضبط لص بقنا قتل طفلة وتخلص من جثتها بالنيل لسرقة حلقها الذهبي

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا من (أحد الأشخاص- مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز ) بغياب ابنته (سن 7 سنوات) أثناء لهوها أمام المسكن.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أسفرت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة (عامل ، مقيم بدائرة المركز ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه واقعة قتل الطفلة المجنى عليها ، بقصد سرقة قرطها الذهبى وإلقاء الجثة بالمجرى المائى لنهر النيل وبإرشاده عن مكان إلقائها تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إستخراجها كما تم ضبط القرط الذهبى المستولى عليه.