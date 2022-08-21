ضبط شخص بحوزته مواد مخدرة بكفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز شرطة الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط مسجل خطر شقي مخدرات فئة “ ب”، وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش، وكذلك مخدر الشابو، أثناء ترويجه بدائرة المركز، لتتمكن القوات الأمنية من إعداد الأكمنة اللازمة والقبض عليه، وإقتياده إلي مركز شرطة الرياض.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مباحث مركز شرطة الرياض، بورود معلومات من العناصر السرية بقيام مسجل خطر شقي فئة"ب" مخدرات، بالإتجار بالمواد المخدرة للحشيش والشابو، ليتم إعداد خطة محكمة لضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم "ر . ف . ح . ع " ، عمره 37 سنة، عاطل، ومقيم بقرية فرج الكبري، التابعة لمركز الرياض، سبق إتهامة في 15 قضية، من بينهم الإتجار بالمواد المخدرة، وأموال عامة، وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش وزنها 12 جرام من مخدر الحشيش، وكذلك 15 جرام، من جوهر مخدر الشابو، وكذلك مبلغ مالي من حصيلة البيع، بالإضافة إلى هاتف محمول يستخدمه في الترويج لبضاعته المحرمة، ليجري القبض عليه واقتياده إلى مركز شرطة الرياض.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 11598 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الرياض، وجرى العرض على جهات التحقيق بدسوق، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.