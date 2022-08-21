شهدت تقديم الكفن..مديرية أمن الجيزة تشرف على جلسة صلح بين عائلتين في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

أشرفت مديرية أمن الجيزة على جلسة صلح بين عائلتين في إحدى قرى العياط، وشهدت جلسة الصلح تقديم الكفن وإنهاء الخصومة بين العائلتين.

وشهدت الجلسة حضور عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى حضور وتواجد عدد من القيادات التنفيذية، والشعبية، وكبار العائلات.

وأشرف مركز شرطة العياط، على تأمين جلسة الصلح، وإنهاء النزاع بين العائلتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طرفي العائلتين، والتوفيق والصلح بين أفراد الخصومة، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي، وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر، وأشاد الحاضرون بالجهود المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.