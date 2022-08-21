شكوى من تراكم القمامة فى قرية طلخا فى الدقهلية.. والمحافظة ترد

كتب - محمود أحمد عطا

أرسل القارئ سعد السيد عبدالحميد شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، يتضرر فيها من تراكم القمامة فى قرية طلخا بمنطقة مثلث السكة الحديد فى الدقهلية والتى تعمل على انتشار الرائحة والحشرات الضارة ، مطالبا فى رسالته بضرورة إزالة القمامة حرصا على الصحة العامة للأهالى.

وأكدت العلاقات العامة بمحافظة الدقهلية، أنه بالعرض على الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وجه بمتابعة الشكوى والعمل على حلها لمنع تكرار تلك المشكلة.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".