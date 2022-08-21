شرطة التموين تضبط 1475 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1475) قضية تموينية متنوعة.

من بين المضبوطات (442) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (149,605 طن "مكرونة – دقيق أبيض – أرز أبيض - سكر حر – زيت طعام – ملح طعام – أعلاف – زيوت سيارات - منظفات" – 1778 قطعة مستحضرات تجميل – 3857 عبوة سجائر) ، وكذا (722) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (21 قضية دقيق مدعم "تصرف – تجميع" – 46 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 44 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 4 قضايا عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق –2 قضية توقف عن الإنتاج -605 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (9٫250 طن دقيق بلدى مدعم – 8230 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا ضبط (30) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (480 كيلو جرام "سكر تموينى مدعم" – 288 عبوة "زيت تموينى مدعم" – 94370 لتر مواد بترولية).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (155,785 طن – 288 عبوة زيت تموينى مدعم – 3857 عبوة سجائر – 1778 قطعة مستحضرات تجميل - 8230 رغيف بلدى مدعم – 94370 لتر مواد بترولية).. كان أبرزها ضبط (35 طن "سكر حر") معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (32,340 طن "سكر حر - مكرونة – زيت طعام") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (26,500 طن "منظفات صناعية" متعددة الأغراض) معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية، وضبط (4,37 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (3,4 طن "مقطعات دواجن") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وضبط (2,4 طن "دواجن كاملة – مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بيانات أو مستندات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة وضبط (15 طن "ملح طعام") معبأة داخل شكائر بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، (10 إسطوانات بوتاجاز تم تجميعها وإستخدامها فى غير الغرض المخصص لها).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (21 طن "إضافات أعلاف – مخلوط أملاح معدنية") مستلزمات إنتاج معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، (750 كيلو جرام أعلاف حيوانية منتج نهائى) معبأة داخل شكائر بدون مستندات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ،ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (34) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (58154 عبوة سجائر مختلفة الأنواع).

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات وزنت (18طن أقماح محلية) كما تم ضبط قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (5,400) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (101 قطعة "10 قطع صوتية – 32 قطعة ضوئية – 59 قطعة ملصق").