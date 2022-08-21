اليوم السابع
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شرطة التموين تحرر 722 مخالفة بالمخابز خلال 24 ساعة

الأحد، 21 أغسطس 2022 11:17 ص
شرطة التموين تحرر 722 مخالفة بالمخابز خلال 24 ساعة مخبزـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (472) قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة (156) طن مواد غذائية وغير غذائية.

وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (6) طن ، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة (150) طن.

وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (722) قضية من بينها (44) قضية "خبز ناقص الوزن" و (46)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".

وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط قرابة  (6) طن أقماح محلية.

 

 


تموين

شرطة التموين

الداخلية

حوادث



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