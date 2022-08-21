سنغافورة بصدد تخفيف قواعد ارتداء أقنعة الوجه مع استقرار الوضع الوبائي

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أعلن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج أنه سيتم قريبا السماح بعدم ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن المغلقة، بينما ستظل الزامية في المواصلات العامة والمنشأت الصحية.



وقال لونج - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، اليوم الأحد "لقد ساعدت الإجراءات الاحترازية في حمايتنا جيدا طوال فترة انتشار الوباء.. ومع استقرار وضعنا، سنعمل على تخفيف قواعد ارتداء الأقنعة للحد من شعور المواطنين بالتعب".



وأضاف "ستكون الأقنعة الزامية فقط في وسائل النقل العام، حيث يكون المواطنون على اتصال وثيق لفترة طويلة في مكان مزدحم، وكذلك في أماكن الرعاية الصحية، مثل العيادات والمستشفيات ودور رعاية المسنين، حيث يوجد أشخاص أكثر عرضة للإصابة، بينما ستكون اختيارية في الهواء الطلق أو الأماكن المغلقة".



وأشاد بحسن التزام المواطنين خلال الفترة الماضية بالإجراءات الوقائية، وتحملهم للمسئولية الشخصية والاجتماعية، حيث سارعوا للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والتزموا بارتداء أقنعة الوجه في الأماكن المغلقة.. وحث المواطنين على الاستعداد لمواجهة المزيد من متحورات كورونا قائلا "إن كوفيد-19 سيبقى معنا لبعض الوقت".