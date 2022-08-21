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سعر الدولار اليوم الأحد 21-8-2022 أمام الجنيه المصرى

الأحد، 21 أغسطس 2022 10:16 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 21-8-2022 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

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سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 21-8-2022، خلال التعاملات االصباحية بكافة البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 19.10للشراء، 19.16جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.
 
بينما سجل بنك الإسكندرية 19.12جنيه للشراء، 19.18جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 19.10 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.09 جنيه للشراء.
  
19.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.10 جنيه للشراء.
 
19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء.
 
19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء.
 
19.18 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.12 جنيه للشراء.
 
19.18 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.15 جنيه للشراء.
 
19.18 جنيه للبيع.

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