روسيا: لو ثبت تورط أوكرانيا بمقتل ابنة دوجين سيكون إشارة لانتهاج كييف سياسة إرهاب الدولة

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، " في حال ثبت تورط السلطات الأوكرانية في مقتل داريا دوجين، ابنة المفكر الروسي الشهير ألكسندر دوجين مساء أمس السبت، سيكون ذلك إشارة إلى انتهاج كييف سياسة إرهاب الدولة".
وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على "تليجرام" اليوم الأحد: "لو ثبت التورط الأوكراني في هذه العملية، كما أشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، سيكون هناك حاجة للحديث عن سياسة إرهاب الدولة، التي ينتهجها نظام كييف"، مشيرة إلى ضرورة التحقق من ذلك عبر السلطات الروسية المختصة.
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