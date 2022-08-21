اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 09:45 م
أكرم القصاص
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رفع 60 حالة إشغال متنوعة والتحفظ على مكبر صوت وسط الإسكندرية

الأحد، 21 أغسطس 2022 08:10 م
رفع 60 حالة إشغال متنوعة والتحفظ على مكبر صوت وسط الإسكندرية حالات اشغال - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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شن حى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حى وسط، لإزالة الإشغالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع وتم الدفع بحملتين مساء وصباحا لإزالة الإشغالات من شوارع الحى.

وقاد الحملتين أيمن الحلو مدير إدارة إشغال الطريق، وجاب شوارع المفتش، ميدان سعد زغلول، طريق الحرية، محيط مستشفى جمال عبد الناصر، السلطان حسين أحمد قمحة، منشا، قنال السويس، عبد القادر الغريانى، الرصافة، جرين، الدمامينى، مستشفى الرمد ومستشفى الإيطالى، الناصر محمد، عبد القادر الغريانى، الرصافة، بوالينو، وبور سعيد، وأسفرت عن رفع 60 حالة إشغال متنوع والتحفظ على مكبر صوت، وتم إيداعها بديوان عام المحافظة.


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