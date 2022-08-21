رئيس وزراء فلسطين: إرهاب الاحتلال يتواصل لعدم توقف العالم عن معاييره المزدوجة

قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، إن إرهاب الاحتلال الإسرائيلى يتواصل طالما لم يتوقف العالم عن معاييره المزدوجة فى التعامل مع القوانين الدولية، والتى تغرى الاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم؛ طالما يوجد من يوفر له الغطاء للإفلات من العقاب.

وأشار اشتية - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى جريمة القتل التى تعرض لها مواطن فلسطينى فى طوباس.

وأضاف رئيس وزراء فلسطين قائلا إن الجريمة تتواصل فى غياب العقاب، لافتا إلى أن أطفال ونساء وشيوخ، هم ضحايا إرهاب الاحتلال المتنقل فى كل مدينة وقرية ومخيم، من رفح إلى جنين ومن أريحا إلى الخليل.