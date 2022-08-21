رئيس مياه الأقصر يكرم عامل صرف صحى لأمانته وإعادة مصوغات ذهبية لأصحابها

الأقصر – أحمد مرعى

كرم اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الأحد، محمد محمود السيد أحمد عامل صرف صحى بإدارة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة بالقرنة، وذلك نظراً لأمانته أثناء عمله وإعادته مصوغات ذهبية ثمينة لأصحابها.

وشكر رئيس شركة مياه الأقصر، جميع العاملين بالصرف الصحى نظراً للدور الذي يقومون به أثناء عملهم خاصة في فترة فصل الصيف، وذلك لما فيها من زيادة إستهلاك في المياه، وما يتبعها من وجود مخلفات بكثرة في شبكات الصرف تتطلب المتابعة والتطهير بشكل مستمر.

وفى نفس السياق قدم أهالى قرية الغربى قامولا والوحدة المحلية بالقرية فى محافظة الأقصر، تحية شكر وتقدير للعاملين بشبكة الصرف الصحي بإدارة بالقرنة للأمانة وحسن الخلق، وذلك بعد عثورهم على مصوغات ذهبية ثمينة أثناء تطهير غرف الصرف الصحى بقرية سيول نجع البركة.

وقام العامل محمد محمود السيد أحمد بتسليم مصوغات ذهبية ثمينة إلى الوحدة المحلية بالقرية والتى قامت بتسليمها لأصحابها، حيث تقدمت الوحدة المحلية بالشكر للمهندس أحمد حسن مدير إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقرنة والعاملين بالشركة، وأكدوا أن هذا الفعل يعتبر نموذج مشرف للأمانة والشرف والقيادة الحكيمة التي تسير بمبدأ حسن الخلق وخدمة المواطنين وخدمة الصالح العام.

فيما أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إشارة البدء فى تنفيذ أعمال إحدى المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ويحمل إسم مشروع (الصرف الصحى المتكامل لريف صعيد مصر بمحافظة الأقصر)، وقالت الشركة أن مشروع الصرف الصحى المتكامل لريف صعيد مصر بمحافظة الأقصر، يخدم قرى مركزى إسنا لعدد 8 قرى ومركز الطود عدد 2 قرية وتضم قرى( كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس - توماس 3 - الغريرة - الزنيقة - حلفا - الشغب - الدبابية - المعله - الهنادى ).



تكريم عامل صرف صحى القرنه لأمانته وإعادة مصوغات ذهبيه لأصحابها



جانب من تكريم عامل صرف صحى لأمانته بالأقصر