رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارا بتكليف مدير جديد لمستشفى قصر العينى الفرنساوى

كتب ـ محمد صبحى

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور فؤاد زامل مديرًا لمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي".

ووجه الدكتور الخشت، مدير مستشفى الفرنساوي الجديد بالالتزام بتنفيذ المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021- 2025 في قطاع المستشفيات للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع، وتنفيذ سياسات الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة وترشيد الإنفاق، كما حدد الدكتور الخشت مجموعة من المهام العاجلة للمدير الجديد للارتقاء بالمستشفى طبقا للمعايير القياسية للمستشفيات.