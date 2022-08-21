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لزيادة السياحة الوافدة..

رئيس الوزراء يؤكد ضرورة التنسيق الكامل لإنجاح تشغيل الطيران منخفض التكاليف

الأحد، 21 أغسطس 2022 04:06 م
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة التنسيق الكامل لإنجاح تشغيل الطيران منخفض التكاليف جانب من الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلا من الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ لاستعراض ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، لاسيما تشغيل الطيران منخفض التكاليف. 
 
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار يجمعهما عدد من الملفات المشتركة المهمة، مؤكدا أنه يوجد تكامل واسع بين عمل الوزارتين.
 
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن وزيري الطيران والسياحة السابقين قطعا شوطا كبيرا في تنفيذ خطط عمل الوزارتين على مدار فترة تحملهما المسئولية من خلال التنسيق الكامل فيما بينهما، متوجها لهما بالشكر على ما بذلاه من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية. 
 
وتطرق مدبولي إلى أحد الملفات المهمة المشتركة بين الوزارتين وهو ملف تشغيل الطيران منخفض التكاليف، لافتا إلى ما تم من دراسات في هذا الشأن من قبل المكاتب الاستشارية التي تم الاستعانة بها، والتي أكدت مساهمة هذا النوع من الطيران في زيادة السياحة الوافدة إلى مصر. 
 
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، ضرورة التنسيق والتواصل الكامل بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار؛ لإنجاح تشغيل الطيران منخفض التكاليف، خاصة أن لدينا إمكانات سياحية هائلة ينبغي استغلالها. 
 
من جانبه قال وزير الطيران المدني إن هذا الملف يأتي في مقدمة أولويات أجندة عمل الوزارة، لافتا إلى أنه يتم التنسيق بشكل كامل بشأن تشغيل الطيران منخفض التكاليف مع وزير السياحة والآثار.
 
فيما أكد وزير السياحة أيضا تنسيقه مع وزارة الطيران في ملف الطيران منخفض التكاليف حيث تم بالفعل عقد اجتماع لمتابعة هذا الملف، قائلا: إننا نضع في اعتبارنا فائدته الكبيرة في زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر بشكل كبير.
 
جانب من الاجتماع (1)
 
جانب من الاجتماع (2)
 
جانب من الاجتماع (3)
 
جانب من الاجتماع (4)

 


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