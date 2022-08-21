وذكر بيان لقصر هوفبورج الرئاسي أن الرئيس فان دير بيلين أصيب بجروح في حادث جبلي اليوم، حيث انزلقت قدماه أثناء نزهة جبلية في منطقة كاونرجرات، ونقلته قوات الحرس الخاص إلى أقرب مستشفى.



وأشار البيان إلى أن الرئيس يعاني من جروح وكدمات وارتجاج طفيف، وسوف يبقى بالمستشفى بناءً على نصيحة الأطباء المعالجين له، كما سوف يلغي مواعيده في منتدى ألباخ يومي غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء.