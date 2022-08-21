رئيس السلطة الانتقالية في غينيا يجري تعديلا وزاريا

‏كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أجرى رئيس السلطة الانتقالية في غينيا، المقدم مامادي دومبويا، تعديلا في التشكيلة الحكومية بعد تعيين برنارد غومو وزيرا أول جديدا ورئيسا للحكومة في غينيا، خلفا لمحمد بيافوغي الغائب عن البلد منذ أكثر من شهر لأسباب صحية وفقا للوكالة الأفريقية ‏للأنباء بانا برس.

وجاء في بيان أورده التلفزيون المحلي أن غومو عيّن رئيساً للحكومة بدلاً من بيافوغي المتواجد خارج البلاد "لدواع صحية".

وكان غومو يتولى المنصب بالإنابة منذ أن غادر بيافوغي إلى أوروبا لتلقي العلاج في يوليو الماضي.

ويقود مجلس عسكري برئاسة دومبويا البلاد منذ الاطاحة بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر، وتم تنصيب دومبويا رئيساً للبلاد.

وكان وتعهّد المجلس العسكري تسليم السلطة لمدنيين منتخبين بعد فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات.وأعلن أنه يعتزم خلال الفترة الانتقالية "إعادة تأسيس الدولة" وصياغة دستور جديد ومكافحة الفساد وإصلاح النظام الانتخابي وتنظيم انتخابات ومصالحة الغينيين المنقسمين.

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