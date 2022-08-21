دير السيدة العذراء بدير الجرنوس بمغاغة كامل العدد فى الليلة الختامية

شهد دير السيدة العذراء بقرية دير الجرنوس بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، إقبالا كبيرا من الزائرين من مختلف مراكز المحافظة، فى الليلة الختامية من الاحتفال بالمولد السنوى الذى يقام فى مثل هذا اليوم من كل عام.

ويشهد الاحتفال السنوى إقبال الآف للاحتفال بالمولد وزيارة الكنيسة الأثرية بالقرية، والذى يستمر ما يقرب من اسبوع متواصل تستقبل فيه المنطقة الاثرية الزائرين من كل مكان فى المحافظة وكذلك من خارج المحافظة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال عايد يوسف خليل ابن قريه دير الجرنوس مغاغه المنيا أن جموع أهالى القرية يتوجهون بالشكر والتقدير لقوات أمن المنيا ومباحث مغاغه ومجلس مغاغة ومجلس شم البحريه والحماية المدنية لتأمين كنيسة السيده العذراء مريم بدير الجرنوس بمغاغة.

وأضاف أن القرية زارتها العائله المقدسه خلال رحلة الهروب من الرومان إلى مصر وقد مكثت العائلة المقدسة فى القريه 4 أيام وأقيم بمكانها كنيسة السيدة العذراء مريم بدير الجرنوس مغاغة.