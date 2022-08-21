حاكم ولاية إنديانا الأمريكية يعلن وصوله إلى تايوان لتعزيز الروابط الاقتصادية

أ ش أ

كتب حاكم ولاية إنديانا الأمريكية إريك هولكومب، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم /الأحد/، "هبطت في تايبيه لبدء رحلة تنمية اقتصادية في تايوان وكوريا الجنوبية".



وأشار هولكومب إلى أنها ستكون زيارته الثانية لكوريا الجنوبية بصفته المهنية، معربا عن فخره بكونه أول حاكم يزور تايوان منذ ما قبل الوباء.



وقال هولكومب، في تغريدة أخرى، "سيقضي وفدنا هذا الأسبوع في الاجتماع مع المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز الروابط الاقتصادية والأكاديمية والثقافية لولاية إنديانا مع تايوان وكوريا الجنوبية".



وأضاف: "إنني متحمس لقضاء هذا الأسبوع في بناء علاقات جديدة، وتعزيز العلاقات طويلة الأمد وتقوية شراكات القطاعات الرئيسية مع تايوان وكوريا الجنوبية.. إنني ملتزم ببناء اقتصاد المستقبل مع هؤلاء الشركاء العالميين الذين يساعدون في دفع إنديانا إلى الأمام من خلال إنشاء أعمال الغد، اليوم".