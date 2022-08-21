حافظ على صحة قلبك.. استخدم زيت الزيتون فى الطبخ بدلا من السمن

كتبت ميرفت رشاد

لا يزال مرض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة ، ولهذا السبب يبحث الخبراء باستمرار عن كيفية الوقاية منه وتقليل تأثيره على حياتنا، أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب لها العديد من العوامل المساهمة ، بدءًا من العوامل الوراثية إلى نمط الحياة وكل شيء بينهما، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكى ، تشمل عوامل الخطر الرئيسية ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري وزيادة الوزن واستهلاك نظام غذائي غير صحي والتدخين ، وفى السطور القادمة سنوضح أفضل عادات الأكل الصحية لمنع انسداد الشرايين ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



عادات الأكل الصحية لمنع انسداد الشرايين: كما ترى ، ترتبط العديد من عوامل الخطر هذه بنظامنا الغذائي وما نستهلكه يوميًا، وعلى الرغم من عدم وجود طعام واحد معجزة يمكنك تناوله للوقاية من أمراض القلب ، يكتشف الباحثون مقايضات غذائية مهمة يمكنك إجراؤها أثناء الطهي لتقليل المخاطر.

وفقًا لأحدث الأبحاث ، فإن من أفضل العادات التي يمكنك اتباعها عند الطهي استخدام زيت الزيتون بدلاً من الزبدة أو الدهون المشبعة الأخرى.

زيت الزيتون :

قد يؤدي استبدال الدهون "غير الصحية" بزيت الزيتون إلى تحسين صحة القلب بشكل ملحوظ بمرور الوقت والمساهمة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب لأكثر من 60.000 امرأة و 30.000 رجل ، فإن استخدام زيت الزيتون كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وأمراض القلب والأوعية الدموية. وخلص الباحثون إلى أن استبدال أشياء مثل المارجرين والزبدة ودهون الألبان والمايونيز بزيت الزيتون يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بهذه الأمراض.



ولكن كيف يكون لمبادلة الطعام هذه تأثير على قلبك؟ أولاً ، من المعروف أن تناول كميات أكبر من الدهون المشبعة يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بسبب الطريقة التي يمكن أن تتداخل فيها مع مستويات الكوليسترول في الدم، لهذا السبب توصي جمعية القلب الأمريكية بالحفاظ على تناول الدهون المشبعة عند حوالي 5-6٪ من السعرات الحرارية في اليوم (أو حوالي 13 جرامًا لنظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري).

لوضع ذلك في المنظور الصحيح ، تحتوي ملعقة كبيرة من الزبدة بالفعل على حوالي 7 جرامات من الدهون المشبعة مقابل أقل من 2 جرام في ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

وفقًا لدراسة في اضطرابات الغدد الصماء والتمثيل الغذائي والمناعة ، فإن سمة أخرى لصحة القلب لزيت الزيتون هي أنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة القلب بشكل عام.

عندما تستبدل الزبدة بزيت الزيتون ، فإنك لا تقلل فقط من تناول الدهون المشبعة وتزيد من تناولك للدهون الصحية ، ولكنك تقدم أيضًا مضادات أكسدة مفيدة لقلبك لذا ، اعتني بقلبك وامض قدمًا وقم بإجراء هذا التبديل.