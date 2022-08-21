جمال بيومى: الدول العربية نجحت فى إقامة تحالف بين الخليج ومصر والأردن والعراق

كتب أحمد عبد الرحمن

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدول العربية نجحت مؤخرا فى إقامة تحالف بين بلدان الخليج الستة، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق لبحث مشاكلنا على المستوى الإقليمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "دى إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، أننا نذكر بكل الخير إسهامات حكيم العرب الشيخ زايد ومقارباته ومصالتا من أجل المصالحة العربية طوال الوقت، ثم حاليا فى صحف اليوم نلاحظ أن أكبر مستثمر على أرض مصر من الدول العربية تتقدمهم دولة الإمارات.

وأوضح أننا تممنا العلاقات الأخوية بمصالح استثمارية تفيد المستثمر والبلد المضيف، مشير إلى أننا لدينا ملايين من المصرين فى الخليج وكثير منهم فى الإمارات يلقون أطيب معاملة وهم جالية بارزة تسهم فى التنمية فى الإمارات العربية الشقيقة وتسهم بتحويلاتها فى دعم الاقتصاد المصري.