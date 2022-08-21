جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب سجائر إلكترونية ومستلزماتها

تمكنت إدارة جمارك مطار سوهاج الدولى برئاسة عاطف عبدالشافى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها، بحوزة راكب قادم من الكويت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الخطوط الجوية الكويتية رقم KU549، أشتبه باسم بطرس مأمور جمرك تفتيش الركاب وعلى علام رئيس قسم مكافحة التهرب فى الراكب م. ع. ح مصرى الجنسية والذى بدأ عليه علامات القلق والارتباك، وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X_RAY بمعرفة حشمت محمد مأمور الفحص وحسن على الفتوح مدير إدارة الفحص بالإشعة تلاحظ وجود أجسام معتمة ومتماثلة، وبالعرض على عاطف عبدالشافى مدير الجمرك، قام بتكليف عبد الباسط حامد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فى حضور حنان طلعت مأمور الأمن الجمركى وهويدا محمد بكرى مفتش مكافحة التهرب الجمركى فتبين وجود 110 سجاير إلكترونية و5 زجاجات زيت شيش إلكترونية متعددة الحجم والنكهات و22 خرطوشة بإجمالى 220 علبة سجائر ماركة شهيرة أجنبية الصنع.

وقرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط للراكب برقم 25 لسنة 2022 وطلب الراكب التصالح وسدد التعويضات الجمركية المستحقة.