جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم حفلاً ضخماً لتخريج دفعة جديدة من كلية "الآثار".. صور

* الفنان محمد الشرنوبى يشعل الحفل بأغنية "نسيتنى قوام تعب الأيام".. ويشارك الطلاب فرحتهم وسط أجواء حماسية مبهرة * تكريم الفنانة هدى المفتى والنجم محمد الشرنوبى.. والفنانة تؤكد: أعتز بتواجدى فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لأنها صرح عريق * د. شريف رفعت نائب رئيس الجامعة: تم تقديم الدعم الكامل للطلاب ولدينا افضل البرامج التعليمية والتدريبية فى المجالين السياحى والأثرى * د. أميمة الشال عميد الكلية تهنىء طلابها.. وتؤكد: عملنا على تنمية قدرات الطلاب وكيفية تعاملهم مع الثقافات المختلفة

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حفلا ضخما، للاحتفال بتخرج دفعة جديدة بكلية الاثار والإرشاد السياحى من طلاب العام الدراسي 2021ـ2022، وأقيم الحفل برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور اميمة الشال عميد كلية الاثار والارشاد السياحي، والفنانة هدى المفتي، والفنان محمد الشرنوبي.

وقال الدكتور شريف رفعت، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تشهد بشكل يومى هذه الأيام حفلات تخرج أبنائها الطلاب من مختلف الكليات ، والذين اجتهدوا للحصول على الإجازة العالية، مهنئا طلاب كلية الآثار بما حققوه من إنجازات حتى وصلوا لمرحلة التخرج.

ورحب د. شريف رفعت بالحضور الذين حرصوا على مشاركة الطلاب فرحتهم بعد الانتهاء من مشوارهم التعليمي والاستعداد لخوض تجارب الحياة العملية متسلحين بالعلم والانطلاق لسوق العمل بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى وفق البرامج المتقدمة في مجال الترميم والارشاد السياحي"، وقدم "رفعت"، الشكر والتحية لأعضاء هيئة التدريس الذين كانوا بمثابة أولياء أمور لجميع الطلاب خلال فترة دراستهم، مؤكدا على أن الفرحة اليوم تخص أولياء الأمور أكثر من الخريجين لانهم أصحاب هذا الحفل الحقيقيين، ولا يمكن ان يتم تغافل دورهم الفعال في الوصول بأبنائهم لمرحلة التخرج".

فيما قدمت الدكتور أميمة الشال، عميد كلية الآثار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التحية لضيوف الحفل، كما هنأت الطلاب وأولياء أمورهم على التخرج والاستعداد لخوض الحياة العملية بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم من برامج تواكب العصر الحديث في الاثار والارشاد السياحي، تمكنهم من امتلاك الأدوات التي تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد في سوق العمل حتى يتم خوض التجارب العملية بكل قوة، حيث تعمل الكلية علي دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تطوير معارفهم ومهارتهم بالتوازي مع تحسين نوعية الخريجين، من خلال توفير الكتب والمراجع المتخصصة لهم، ودعم إشتراكهم في المؤتمرات المحلية والدولية.

وأشارت د. أميمة الشال أنهم يهدفون إلى تقديم خريج على قدر عالي من الكفاءة والفاعلية لخدمة القطاعين السياحي والأثري، وإكساب الطالب قدر مناسب من المعارف والمهارات من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية متميزة، مع تقديم الدعم الأكاديمي والعملي للطلاب لضمان جودة التعليم، إمداد الطالب بالمعارف المتخصصة وإكسابه المهارات اللازمة للممارسة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة به، وتنمية قدرات الطالب للتعامل مع الثقافات المختلفة والأنماط السلوكية المتنوعية، وتنمية قدرات الطالب للتفاعل مع المستجدات والمتغيرات العالمية ذات الصلة بالمجال السياحي والأثري، وتوظيف معارف العلوم الأخرى في مجال السياحة والآثار، تزويد الطالب بالمعارف الخاصة بالقوانين والمواثيق والتشريعات المنظمة للمجالين السياحي والأثري، وتنمية المهارة اللغوية للطالب بما يمكنه من التعامل مع المراجع العلمية اللازمة فى المجال السياحى والأثري، والعمل على تنمية قدرات الطالب على استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في المجال السياحي والأثري، وإمداد الطالب بالمعارف المتخصصة وإكسابه المهارات اللازمة لنشر الوعي بأهمية الآثار وضرورة الحفاظ عليها، وإكساب الطالب المعارف والمهارات التي تمكنه من الإدارة في المجالين السياحي والأثري.

وعلى هامش الحفل تم تكريم الفنان محمد الشرنوبى ، والفنانة هدى المفتى، وسمير عبدالوهاب نقيب المرشدين السياحيين، والدكتورة ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، ودكتور وليد البطوطي سفير الإرشاد السياحي بالعالم، وأعرب محمد الشرنوبى عن سعادته بتكريمه وسط الخريجين، مؤكداً أن هذه أهم لحظة فى حياة الإنسان، وداعب الطلاب قائلا:"شكلكم يفرح والله العظيم، ألف مبروك عليكم، انهيتوا مرحلة صعبة واللى جاي اكيد أصعب وربنا معاكم لأن الخبرة الحياتية بتيجي من النزول في الميدان والممارسة الفعلية للعمل وغنى للطلاب "نسيتني قوام تعب الأيام"، كما أعربت هدى المفتى عن اعتزازها بوجودها فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.