اليوم السابع
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توزيع 18 طن لحوم على 9 آلاف أسرة مستحقة ضمن مبادرة "من المصريين للمصريين"

الأحد، 21 أغسطس 2022 01:06 م
توزيع 18 طن لحوم على 9 آلاف أسرة مستحقة ضمن مبادرة "من المصريين للمصريين" توزيع كميات كبيرة من اللحوم البلدية المبردة
أسوان - عبد الله صلاح

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تابع أشرف عطية محافظ أسوان، مع مسئولى التضامن الاجتماعي آلية توزيع كميات كبيرة من اللحوم البلدية المبردة على الأسر الأكثر احتياجاً من المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعى على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة ضمن مبادرة "من المصريين للمصريين" التى أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع قاعدة الدعم للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ أسوان، أن القيادة السياسية تولى اهتماماً بتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر إحتياجاً وذلك من خلال توجيهاتها للوزارات والهيئات المختصة بتوفير المساعدات الغذائية واللحوم لهذه الأسر، موجهاً بالتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والإدارات الاجتماعية المختلفة لضمان وصول الدعم للمستحقين.
 
ومن جانبه أوضح محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأن كميات اللحوم البلدية المخصصة للأسر الأكثر إحتياجاً على مستوى محافظة أسوان ضمن المبادرة تصل إلى 18 طنا و32 كجم لحوم، والتى وصلت وتم استلامها لتوزيعها على الأسر المستفيدة من خلال اللجان التى تم تشكيلها من الإدارات والوحدات الإجتماعية للتوزيع وفقاً للكشوف الواردة من الوزارة من مستفيدى الدعم النقدى تكافل وكرامة.
 
وأشار ، إلى أن عدد الأسر الأولى بالرعاية والتى ستستفيد من توزيع هذه اللحوم تصل إلى 9 آلاف و 16 أسرة حيث سيتم تسليم 2 كجم من اللحوم البلدية لكل أسرة منها .
 
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توزيع كميات كبيرة من اللحوم البلدية المبردة 

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توزيع كميات كبيرة من اللحوم البلدية المبردة 
 

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اسر مستحقة

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