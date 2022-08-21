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تنسيق الجامعات 2022.. ما نظام قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية؟

الأحد، 21 أغسطس 2022 11:40 ص
تنسيق الجامعات 2022.. ما نظام قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية؟ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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تبدأ الدراسة فى أكتوبر المقبل فى 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية تضم 12جامعة، وهي (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).
 
وفى هذا الإطار، أعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى، حملة توعية لطلاب الثانوية العامة حول تنسيق الجامعات الأهلية ونظام القبول بها، ومن بين الأسئلة التى تدور لدى الطلاب، ما نظام قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية؟.
 
وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه يتقدم حملة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبون في الالتحاق بالجامعات الأهلية مباشرة بأوراقهم إلى الجامعات الأهلية، حيث يتم قبولهم بذات الحد الأدنى المحدد للقبول بالجامعات الخاصة.
 
 

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