اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 09:25 ص
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تفاصيل محطة صرف صحى "نزالي داوود" بسوهاج بتكلفة 27 مليون جنيه.. صور

الأحد، 21 أغسطس 2022 09:00 ص
تفاصيل محطة صرف صحى "نزالي داوود" بسوهاج بتكلفة 27 مليون جنيه.. صور محطة رفع صرف صحي نزالي داوود
سوهاج محمود مقبول

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القيادة السياسية تولى اهتماما خاصا بالصعيد بصفة عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة، وهذا الأمر وضح بشكل كبير من خلال مشروعات البنية التحتية التي تقام بمحافظة سوهاج والتي تخطت التكلفة الإجمالية لها مليارات الجنيهات في كافة مناحى الحياة، ولكن هناك إهتماما واضحا كان بمشروعات الصرف الصحى من خلال إنشاء المحطات وتشغيل المشروع بالقرى وخاصة القرى الأكثر إحتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن أخر المشروعات التي تخضع الآن للتشغيل التجريبى محطة رفع صرف صحي قرية "نزالي داوود" بمركز طهطا بتكلفة تجاوزت 27 مليون جنيه.

"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات عن المحطة تعرف عليها من خلال النقاط التالية.

1 -مكان المحطة قرية نزالى داود بدائرة مركز طهطا شمالى المحافظة.

2 – التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطة بلغ 27 مليونا و120 ألفا و 111جنيها.

3 – إنشاء المحطة يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

4 – المشروع يخدم 11 ألفا و961 مواطنا حتى عام 2055م.

5 -  ويبلغ عدد الوصلات المنزلية الحالية 925 وصلة.

6 – المساحة الكلية للمحطة تبلغ 625 مترا مربعا.

7 - المحطة تشتمل على " عنبر تشغيل، مظلة المولد، المحولات، غرفة الأمن"، وعدد 3 طلمبات منها 2 عاملة، وطلمبة احتياطي، حيث تصرف الطلمبة 55 لتر/ ثانية؛ لتصل إلى 70 لتر/ ثانية مستقبلية في عام 2055م.

8 - طول الشبكة يبلغ 7500 متر، بأقطار مواسير من 160 وحتى 400 مم.

9 -  يبلغ قطر مواسير خط الطرد 250 مم بطول 950 مترا.

محطة رفع صرف صحي نزالي داوود (1)
محطة رفع صرف صحي نزالي داوود (1)

 

محطة رفع صرف صحي نزالي داوود (2)
محطة رفع صرف صحي نزالي داوود (2)

 

محطة رفع صرف صحي نزالي داوود (3)
محطة رفع صرف صحي نزالي داوود (3)

 

محطة رفع صرف صحي نزالي داوود (4)
محطة رفع صرف صحي نزالي داوود (4)

 

محطة رفع صرف صحي نزالي داوود (5)
محطة رفع صرف صحي نزالي داوود (5)

 

محطة رفع صرف صحي نزالي داوود (6)
محطة رفع صرف صحي نزالي داوود (6)

 

محطة رفع صرف صحي نزالي داوود (7)
محطة رفع صرف صحي نزالي داوود (7)

 


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