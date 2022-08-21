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تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الأحد 21-8-2022 أمام الجنيه المصرى

الأحد، 21 أغسطس 2022 12:21 م
تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الأحد 21-8-2022 أمام الجنيه المصرى الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال السعودى أمام  الجنيه المصري بتعاملات اليوم الأحد 21-8-2022، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

5.08  جنيه للشراء.
 
5.10  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

5.07  جنيه للشراء.
 
5.10  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

5.07  جنيه للشراء.
 
5.11  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

5.07  جنيه للشراء.
 
5.10  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

5.07 جنيه للشراء.
 
5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.96  جنيه للشراء.
 
5.10  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

5.06 جنيه للشراء.
 
5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

5.09 جنيه للشراء.
 
5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال

الريال السعودى

الريال

أسعار الريال

سعر الريال السعودى

أسعار الريال السعودى



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