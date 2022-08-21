تعرف على العلاقة بين الجلوكوما ومرض السكري

كتبت إيناس البنا

الجلوكوما أو الزرق هو حالة تصيب العين عندما يحدث تلف في العصب البصرى، غالبًا ما يكون هذا نتيجة لارتفاع الضغط في العين.

يوجد سائل صاف يملأ داخل العين وهذا السائل تنتجه العين بشكل طبيعي، ومع ذلك ، فإن السائل الجديد يحل محل السائل القديم باستمرار ويترك السائل القديم العين من خلال حقل وقناة تصريف شبكية، إذا كان هناك شيء يعيق تصريف هذا السائل، يتم إنشاء ضغط داخل العين - يُعرف باسم ضغط العين (IOP) الذي يزداد بعد ذلك، ويمكن أن يؤدي هذا الضغط المتزايد داخل العين إلى تلف العصب البصري.

داء السكري من ناحية أخرى وفقا لموقع " timesnownews "، هي حالة مزمنة ترتفع فيها مستويات السكر في الدم، غالبًا ما يكون هذا نتيجة لعدم قدرة جسمك على إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو عدم استجابة جسمك للأنسولين.

يمكن أن يكون مرض السكري من نوعين، مرض السكري من النوع الأول والسكري من النوع الثاني، عادةً ما يتطور مرض السكري من النوع 2 مع تقدم العمر، ومع ذلك، فإن مرض السكري من النوع الأول هو أحد أمراض المناعة الذاتية.

من المهم أن تحافظ على مستويات السكر في الدم مضبوطة، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات صحية أخرى، يمكن أن تؤدي مستويات السكر غير المنضبطة إلى تلف الكلى وتلف الأعصاب والعديد من المشاكل الصحية الأخرى، لذلك، من الأفضل أن تستشير طبيبك وأن تتناول الأدوية المطلوبة التي من شأنها أن تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم لديك تحت السيطرة.

إذا لم يكن مستوى السكر في الدم تحت السيطرة، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الأوعية الدموية وقد يكون هذا الضرر أيضًا في العين. عندما تصبح الأوعية الدموية في شبكية العين ضعيفة أو تالفة، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالزرق، يُعرف هذا أيضًا باسم اعتلال الشبكية السكري.

عندما تصبح الأوعية الدموية في شبكية العين ضعيفة أو تالفة ، فقد يؤدي ذلك إلى نمو أوعية دموية غير طبيعية في عينك. يمكن لهذه الأوعية الدموية أن تسد نظام التصريف الطبيعي للعين مما قد يزيد الضغط في عينيك ويؤدي إلى الجلوكوما.