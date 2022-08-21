اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 أغسطس 2022 10:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تطوير محطة معالجة صرف صحى بورفؤاد لخدمة الإسكان الاجتماعى بـ585 مليون جنيه

الأحد، 21 أغسطس 2022 10:41 ص
تطوير محطة معالجة صرف صحى بورفؤاد لخدمة الإسكان الاجتماعى بـ585 مليون جنيه العمل فى محطة الصوف الصحى
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة شهدت خطة موسعة لإنشاء وتطوير وتوسعة محطات الصرف الصحي، وذلك لاستيعاب المشروعات القومية الجديدة، وتماشيا مع الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.

وأعلن محافظ بورسعيد، عن الإنتهاء من مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي بورفؤاد طاقة 20 ألف متر3/يوم بنسبة 70% مدنيا،  ونسبة 30% ميكانيكيا، وذلك لخدمة منطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد،  حيث تم توسعة محطة الصرف الصحي على أعلى درجة من الكفاءة،  لتقدم خدمة متميزة لقاطني مشروع الإسكان الجديد،  وذلك تحت إشراف  الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف و جهاز تنفيذي مشروعات بورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن توسعات محطة معالجة صرف صحي بورفؤاد بلغت تكلفتها  585 مليون جنية لخدمة الإسكان الاجتماعي جنوب بورفؤاد، ومن المتوقع أن يتم نهو كافة الأعمال خلال شهر يونيه العام القادم،  مشيرا إلى أن العمل يسير على قدم وساق للالتزام بالموعد المحدد لتنفيذ المشروع،  ولفت اللواء عادل الغضبان إلى أن المحافظة أنفقت مبالغ ضخمة لترفيق مشروعات الإسكان على أعلى مستوى، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق السكنية الجديدة.

أعمال تطوير المحطة
أعمال تطوير المحطة

 

جانب من أعمال تطوير المحطة
جانب من أعمال تطوير المحطة

 

تطوير الصرف الصحي
تطوير الصرف الصحي

 

العمل في محطة الصوف الصحي
العمل في محطة الصوف الصحي

 

الأعمال في المحطة
الأعمال في المحطة

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

الصرف الصحي

مدينة بورفؤاد



الموضوعات المتعلقة

156 كيانا بمنطقة بحرى الحوض السمكى ببورسعيد.. قبلة للصناعات المتطورة وبها 7 نشاطات.. عادل الغضبان: المحافظة تحولت من مستهلكة لمصنعة ومصدرة.. مساع لفتح الأبواب أمام المستثمرين.. وإشادات بتطور المحافظة.. صور

الأحد، 21 أغسطس 2022 02:00 ص

اللواء عادل الغضبان: بورسعيد أصبحت قِبلة للصناعة وفي منطقة واحدة 156 كيانا

السبت، 20 أغسطس 2022 10:33 م

عادل الغضبان: مول الملابس المستعملة سيعيد لبورسعيد مكانتها التجارية.. صور

السبت، 20 أغسطس 2022 02:44 م

اللواء عادل الغضبان يتفقد ساحة "الصفا والمروة" داخل ميناء غرب بورسعيد

الخميس، 18 أغسطس 2022 02:07 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة