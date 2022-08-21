تطوير محطة معالجة صرف صحى بورفؤاد لخدمة الإسكان الاجتماعى بـ585 مليون جنيه

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة شهدت خطة موسعة لإنشاء وتطوير وتوسعة محطات الصرف الصحي، وذلك لاستيعاب المشروعات القومية الجديدة، وتماشيا مع الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.

وأعلن محافظ بورسعيد، عن الإنتهاء من مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي بورفؤاد طاقة 20 ألف متر3/يوم بنسبة 70% مدنيا، ونسبة 30% ميكانيكيا، وذلك لخدمة منطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد، حيث تم توسعة محطة الصرف الصحي على أعلى درجة من الكفاءة، لتقدم خدمة متميزة لقاطني مشروع الإسكان الجديد، وذلك تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف و جهاز تنفيذي مشروعات بورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن توسعات محطة معالجة صرف صحي بورفؤاد بلغت تكلفتها 585 مليون جنية لخدمة الإسكان الاجتماعي جنوب بورفؤاد، ومن المتوقع أن يتم نهو كافة الأعمال خلال شهر يونيه العام القادم، مشيرا إلى أن العمل يسير على قدم وساق للالتزام بالموعد المحدد لتنفيذ المشروع، ولفت اللواء عادل الغضبان إلى أن المحافظة أنفقت مبالغ ضخمة لترفيق مشروعات الإسكان على أعلى مستوى، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق السكنية الجديدة.



أعمال تطوير المحطة



جانب من أعمال تطوير المحطة



تطوير الصرف الصحي



العمل في محطة الصوف الصحي