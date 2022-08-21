تركيب خط كابلات كهربائية كمصدر بديل لتغذيه مستشفى صدر كرموز بالإسكندرية

تابع حى غرب الإسكندرية أعمال توصيل خط كابلات كهربائية، كمصدر بديل تغذية مستشفى صدر كرموز لضمان استمرارية العمل بالمستشفى، حيث تابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب أعمال شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، للانتهاء من أعمال الحفر بمساكن وابور الجاز وذلك لتوصيل خط كابلات كهربائية كمصدر بديل لتغذيه مستشفى صدر كرموز،وذلك بوجود المتابعة الميدانية والمرافق

وأكدت سحر شعبان رئيس الحى، على أن هذا يأتى لضمان استمرارية العمل بالمستشفى وعدم تعطل الأجهزة وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين، وشددت على استمرار أعمال إعادة الشئ لأصله بنطاق الحى ورفع كفاءة الطرق للحفاظ على سلامة المواطنين

من جهة أخرى بناء على تكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب برفع كفاءة النظافة بنطاق الحى، تم تنفيذ حملة نظافة تم فيها رفع ( 140 ) طن رديم وأنقاض من شارع البهى بكرموز وتم فتح الشارع، كما تم رفع 3 أطنان مخلفات تقليم الأشجار من حديقتى الشاملة والصرف الصحى فضلا عن متابعة أعمال شركة نهضة مصر

فى سياق أخر شن حى المنتزه أول شرق الإسكندرية، حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول، شملت شارع خالد بن الوليد لفرض الانضباط والحد من التعديات على حرم الطريق

وقامت إدارة اشغال الطريق بقيادة إسلام عبد الحميد بمتابعة مواعيد غلق المحال فى الموعد المحدد وأسفرت الحملة عن تحصيل إجمالى غرامات 8 آلاف جنيه بمعرفة مندوب الإيرادات بالحى تغلق 3 محال تجارية لمخالفتها قرارات الغلق، بمعرفة مندوب الغلق بإدارة رخص المحلات كما تم التحفظ على العديد من الاشغالات المتنوعة

وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد عبدالله سحلول تم الدفع حمله لازالة الاشغالات بقيادة إسلام عبد الحميد بمرافقة وحده الازالة الفورية بقيادة عادل أحمد وشرطة المرافق النقيب إبراهيم عبد المطلب، واستهدفت خالد بن الوليد وتفرعاته واسفرت عن التحفظ على العديد من حالات الأشغال المتنوعة متضمنة ماكينة سيراميك.