تحرير 8 محاضر متنوعة وتطهير وتعقيم 27 مسجدا بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

قال اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة، إنه تم الاستمرار في أعمال النظافة بنطاق المركز، حيث شنت الوحدات المحلية اليوم أعمال نظافة مكبرة تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله، نائب رئيس المدينة، تمت خلالها حملات على منطقة كوبرى العملية بالهياتم، وعلى طريق المحلة / شبرا بابل، وأمام قرية عطاف بمحلة حسن، ورفع نواتج قص وتقليم الأشجار بالعامرية، وأمام المجمع الحكومي، وشركة الكهرباء بمحلة أبو علي، وأمام المدخل بالجابرية وطريق البنوان / نمرة البصل، وأمام مجمع المصالح الحكومية والمدارس ومدخل الهيلتون بصفط تراب.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة، فى بيان له، أنه تم تحرير 8 محاضر متنوعة بمركز المحلة منهم 3 محاضر نظافة و2 محاضر إشغال و 2 محضر كمامة و 1 محضر بيئة وتم تطهير وتعقيم 27 مسجد و 3 مقرات وحدات محلية و عدد من المصالح الحكومية وإعدام 9 شيشة و 17 كوب زجاجى.

كما تم تطهير مصرف جنابية الغربية بالوحدة المحلية بالبنوان.