اليوم السابع
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تحرير 8 محاضر إشغالات بشارع الكورنيش بمدينة المنيا

الأحد، 21 أغسطس 2022 11:43 ص
تحرير 8 محاضر إشغالات بشارع الكورنيش بمدينة المنيا حملات رفع الإشغالات والتعديات
المنيا ـــ حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات رفع الإشغالات والتعديات ومتابعة حالة النظافة العامة على مستوى مراكز المحافظة، يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات والعمل على توسعة الشوارع والأرصفة من جميع المخالفات بهدف إعادة الانضباط للشارع و للقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والتي تسبب التكدس المروري وإعاقة مرور السيارات والمواطنين.

 من جانبه، قال الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة بمدينة المنيا، حيث حررت 8 محاضر إشغال طريق بشارع الكورنيش، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، مؤكدا على استمرار هذه الحملات ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية على مستوى الأحياء والقرى وتنفيذ حملات نظافة دورية يتم تنظيمها بالتعاون مع الجهات المعنية لإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا للطريق العام وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

 

 

 


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