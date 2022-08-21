اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بقتل شاب طعنا بـ"سكين" فى منطقة السلام 15 يوما

الأحد، 21 أغسطس 2022 04:10 م
تجديد حبس المتهم بقتل شاب طعنا بـ"سكين" فى منطقة السلام 15 يوما كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطل 15 يوما، بتهمة قتل شاب فى السلام بعد طعنه بسلاح أبيض.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل وراء قتل شاب فى مدينة السلام، بعدما تعدى عليه بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ووفاة شخص فى مدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وفاة شخص "م.ع.م" إثر طعنة نافذة فى البطن ووفاته أثناء إسعافه.

وكشفت المعاينة حول الواقعة، أن مشادة وقعت بين المتوفى والمتهم، وعلى إثرها نشبت مشاجرة وتعدى المتهم بسلاح أبيض عليه وتوفى، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

 

 

 

 

 


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