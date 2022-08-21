"بيطرى بورسعيد" تعلن مواصلة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

بورسعيد - محمد فرج

أكد الدكتور عاطف عيسى، وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، أن اللجان البيطرية تواصل تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2022 والتى بدأت يوم 14 يوليو الجارى لتحقيق المستهدف الذى يبلغ 35 ألف رأس من الأبقار والجاموس ومن بينهم 7000 رأس من الأغنام والماعز.

أضاف وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تهدف إلى تحصين الماشية من الأبقار والجاموس والماعز والاغنام فضلا عن تسجيل وترقيم الماشية لاستكمال قاعدة بيانات الثروة الحيوانية بجانب أعمال التقصى والترصد الوبائى ولجان التحصين بإدارة الجنوب والقابوطى الجديد ووحدة عايش وناصر والبليسى ومنطقة الجمعيات بالكيلو 17.

ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا محمود درة، رئيس قسم إدارة الطب الوقائى بمديرية الطب البيطرى ببورسعيد، لليوم السابع" أنه من المقرر أن تواصل اللجان الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع تنفيذ مهام الخطة من خلال اللجان المركزية من الطب البيطرى وأطباء الوحدات البيطرية بسهل الطينة وقريتى 4/7، مشيرة إلى أن سهل الطينة بها طبيب مقيم على مدار الأسبوع للقيام بمهام عمله بجانب توافر اللقاحات والسنون لكل حيوان.

وأكدت" درة "أن كل حيوان يحصل على 3 حقن مع مراعاة تغيير السن أثناء تعاطى حقنة اللقاح فضلا عن أيس بوكس لمواجهة حرارة الجو وحفاظا على سلامة الامصال أو اللقاحات وحرصا على صحة وسلامة الغذاء من اصل حيوان منعا لانتشار الأمراض الوبائية التى تفتك بصحة الحيوان.

ومن جهة أخرى ناشد وكيل وزارة الطب البيطرى ببورسعيد مربى الماشية التعاون مع لجان التحصين وذلك بتقديم الحيوانات الخاصة بهم للحفاظ على الثروة الحيوانية.