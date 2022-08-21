بيطرى الشرقية: الترصد الوبائى لـ10 آلاف منزل و109 زيارات متابعة تقصى للأسواق

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن (إدارة الإبيدميولوجي) قامت خلال الفترة من شهر يناير حتى 11 أغسطس 2022 بإجراء الترصد الوبائى لجميع الأمراض الوبائية لـ10 آلاف و885 منزلا فى 990 قرية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم إجراء التقصى لأمراض الطيور والماشية بأسواق الطيور والماشية من خلال تنفيذ 109 مأمورية تقصى بالأسواق، كما تم إجراء المناظرة الطبية البيطرية لعدد 155 ألف و 35 رأس ماشية ،و 1730 من الجمال ،و 5707 من الدواب، و80 ألف و828 من الطيور وذلك لإكتشاف أى بؤرة مرضية فى مهدها والسيطرة عليها بالتحصين والإجراءات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة .

ذلك فى إطار الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية و الداجنة وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود و توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.