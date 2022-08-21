بوتين: روسيا قوة عظمى وتتبع دائما القيم التقليدية

كتب محمد جمال

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا دولة عظمى قوية لن تنتهج على الساحة الدولية سوى سياسة تلبي مصالحها الأساسية، بحسب "روسيا اليوم".

ووصف بوتين في رسالة فيديو بمناسبة يوم العلم الروسي، الالوان الثلاثة الروسية بأنها رمز مقدس لجميع أجيال المواطنين.

كما أكد بوتين أن روسيا ستتبع دائما القيم التقليدية، مؤكدا أن الاستقلالية في اتباع مسارها الخاص، مزروعة في الكود الجيني للبلاد ومواطنيها.

وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا قوة عظمى لن تنتهج على الساحة الدولية أي سياسة تتنافى مع مصالحها الأساسية.