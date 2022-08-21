بعد خروجه من السجن.. ضبط شاب للمرة الثانية بسبب نصبه على مواطنين في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدى للجريمة الإلكترونية، بالتنسيق مع ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، القبض على شاب 30 عاما مقيم بندر منيا القمح، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين من خلال موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وإيهامهم بعمله بالبنك المركزى وقدرته على توفير ماكينات خدمة فورى لهم، وتحصل من بعض المواطنين على مبالغ مالية.

تمت إحالة المتهم إلى نيابة منيا القمح، والتى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت ببلاغ ورد إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من مواطنين يتهمون شابا بالنصب عليهم من خلال موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

تمكنت مأمورية أشرف عليها مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الإلكترونية، وقام بها ضباط فرع شرق الدلتا، بالتنسيق مع مباحث مركز منيا القمح، من ضبط المتهم"م س م" 30 عاما مقيم منيا القمح، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 144 جنح اقتصادية لسنة 2022

يذكر أنه سبق وتم ضبط الشاب في شهر يونيه من عام 2021 لاتهامه في ذات الواقعة وقضى عقوبته بالحبس وخرج لمعاودة نشاطه مرة أخرى.