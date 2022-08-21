بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل مسئول أخوية السجون العالمية بالمقر البطريركى

كتب ـ محمد الأحمدى

استقبل أمس، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الأخ أندي كورلي، مسئول أخوية السجون العالمية، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

وشارك في الاجتماع روي موصللي، مسؤول أخوية بالشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، والأب مروان غانم، مسؤول أخوية السجون بلبنان، والأب بولس نصيف، مرشد الأخوية بالشرق الأوسط، ومسؤول مرشدية السجون بمصر، والأب يوحنا سعد، مسؤول الخدمة بالإيبارشية البطريركية، والأب باخوميوس سمير، مسؤول الخدمة بإيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك.

وحضر أيضًا القس خليل إبراهيم، مسؤول خدمة السجون، برئاسة الطائفة الإنجيلية، والسيدة إيزيس أنسي، مسؤولة الخدمة، بسجن النساء بالقناطر الخيرية، بالإضافة إلى المهندس علاء إسحق، مسؤول أخوية السجون بمصر.

وخلال اللقاء، تعرف الأب البطريرك على أخوية السجون العالمية، كما تمت مناقشة أحوال النشاط بمصر، مشددًا على ضرورة الاهتمام بأبناء أعضاء الخدمة.

وأشار غبطته إلى أهمية التنسيق بين مسؤولي أخوية السجون خلال الفترة المقبلة، موكدًا على اهتمام مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بهذه الخدمة، خاصة أنه تم تعيين نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ليكون ممثلًا للمجلس لدى مرشدية السجون. وانتهى اللقاء بالصلاة، وبعض التوصيات الختامية.