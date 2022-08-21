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اليوم السابع: الرئيسان السيسى و«بن زايد» يؤكدان أهمية العمل العربى المشترك

الأحد، 21 أغسطس 2022 07:00 م
اليوم السابع: الرئيسان السيسى و«بن زايد» يؤكدان أهمية العمل العربى المشترك اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الدولة تنجح فى استرداد مليون متر بعد إزالة 3205 مبان مخالفة.. الرئيسان السيسى و«بن زايد» يؤكدان أهمية تعزيز العمل العربى المشترك ووحدة الصف.. طلاب الثانوية «دور ثان»: امتحان اللغة الثانية سهل.. «التعليم» تضبط 4 حالات غش.
 
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الرئيسان السيسى و«بن زايد» يؤكدان أهمية تعزيز العمل العربى المشترك ووحدة الصف

 
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