اليوم السابع: الرئيسان السيسى و«بن زايد» يؤكدان أهمية العمل العربى المشترك

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الدولة تنجح فى استرداد مليون متر بعد إزالة 3205 مبان مخالفة.. الرئيسان السيسى و«بن زايد» يؤكدان أهمية تعزيز العمل العربى المشترك ووحدة الصف.. طلاب الثانوية «دور ثان»: امتحان اللغة الثانية سهل.. «التعليم» تضبط 4 حالات غش.

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