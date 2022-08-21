المشدد 5 سنوات لـ بائع شرع فى قتل آخر بسبب خلافات بينهما بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بائعا بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته في القضية رقم 2626 لسنة 2022 جنايات قسم بلبيس، والمقيدة برقم 1404 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، بالشروع فى قتل بائع لخلافات بينهما، كما عاقبته بالحبس مع الشغل سنتين لحيازته سلاحا ناريا وسلاحا أبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول"محمود ع " بائع مقيم بندر بلبيس، مصابا إصابات متعددة من سلاح أبيض مطواة.

تبين من التحقيقات قيام " ع ح ال " 28 عاما بائع مقيم بندر بلبيس، بالشروع فى قتل المصاب بأن بيت النية وعقد العزم على قتله لسبق خلافات بينهما،فاعد سلاح أبيض مطواة وتحين الفرصة للخلاص منه، فتربص ب وإصابة بالعنق مواليا الاعتداء عليه، الا انه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه الا وهو الحيلولة دون قتله، لقيام بعض الأهالى بإنقاذ المجنى عليه ونقله للمستشفى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض على المتهم، وضبط بحوزته فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار وسلاح أبيض مطواة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.