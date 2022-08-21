"المركزى للنخيل" ينتهى من تنفيذ أنشطة إرشادية بالمحافظات الأسبوع الماضى

كتبت ـ أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي للنخيل، التابع لمركز البحوث الزراعية، الانتهاء من تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية والتوعوية لمزارعي النخيل في عدد من المحافظات، خلال الأسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف الدور الإرشادي لتوعية المزارعين على مستوى الجمهورية، لتنفيذ التوصيات والممارسات الزراعية الجيدة لزيادة الإنتاجية ودعم المزارعين.

وقال الدكتور عزالدين جادالله مدير المعمل، إن المعمل من خلال فروعه المختلفة، نظم خلال هذا الأسبوع عددا من الانشطة التوعوية والارشادية المتنوعة في عدد من المناطق بمحافظات: المنيا، الشرقية، مطروح، اسوان، شملت ندوات وورش عمل، وايام حقل، بالاضافة الى التواصل المباشر مع المزارعين بهذه المناطق، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الادارة المركزية للإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور حمدي جامع، فضلا عن مديري مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة.

وأضاف مدير المعمل، انه تم خلال هذا الاسبوع تنفيذ ورشة عمل، بمركز البحوث الزراعية، بعنوان: لرؤية المستقبلية للتقنية الحيوية لنخيل البلح، وذلك بهدف بحث خطط النهوض بزراعة نخيل البلح في مصر وخاصة في مشروعات إستصلاح الجديدة، وذلك بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات المصرية والباحثين بالمراكز البحثية المختلفة والمهتمين بقطاع النخيل وخاصة زراعة الأنسجة وطلاب كليات الزراعه بالجامعات المختلفة، لافتا الى ورشة العمل تناولت الوضع الحالي لزراعة النخيل وخطة الدولة للتوسع في زراعة النخيل تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي بزراعة 5 ملايين نخلة متميزة فى الوادى الجديد وأسوان.

وتابع جادالله، أن أنشطة المعمل وفروعه المختلفة هذا الأسبوع شملت، تنفيذ يوم حقلي بمركز مطاي، بمحافظة المنيا، بحضور عدد من مزارعي النخيل والمهتمين بزراعة نخيل البلح، حيث تم التركيز على عمليات الخدمة الأرضية والرأسية السليمة التى تجرى على نخيل البلح وكيفية اجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول، لافتا الى ان فرع المعمل بمحافظة الشرقية، نظم ايضا يوم حقلي ارشادي بمنطقة فاقوس، بهدف استعراض بعض الظواهر الفسيولوجية والمرضية التى تصيب نخيل البلح في هذا التوقيت من العام.

وتابع أن فرع المعمل بمحافظة المنيا، نفذ ايضا يوم حقلي بأحد المزارع بمركز ابو قرقاص بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمنيا وبحضور عدد من مزارعي النخيل، والمهتمين بزراعة نخيل البلح، حيث تم استعراض عمليات تكييس السوباطات و الاستعداد لجمع الثمار لنخيل البلح وكيفية اجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول.

وقال مدير المعمل، إن فرع المعمل بمحافظة اسوان، نفذ ايضا ندوه إرشادية بمركز ادفو، لتوعية المزارعين حول أهمية المقننات المائيه لنخيل التمر وتأثيرها على الانتاج وطرق الجمع الحصاد وتخزين الثمار بالطرق العلميه الصحيحه وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي، كذلك نفذ فرع المعمل بسيوة يوم حقلي، في أحد المزارع، لتوعية المزارعين، بأهمية عملية التكييس، وكيفية إختيار الموعد المناسب لإجراء عملية التكييس والألوان المختلفه في الأكياس ودور كل لون وكيفية اجرائها، وذلك بحضور عدد من مزارعي النخيل والمهتمين بزراعة نخيل البلح.

وأشار جاد الله، إلى أنه تم من خلال فريق من المعمل، تفقد مزارع النخيل بمنطقة المغرة، لفحص هذه المزارع والتأكد من خلوها من سوسة النخيل الحمراء واستئصال اي اصابة قد تكون موجوده للحفاظ علي هذه المنطقة وجعلها خاليه من سوسة النخيل الحمراء، فضلا عن اعطاء المزارعين التوصيات وطرق الوقايه والعلاج اللازمة للحفاظ علي مزارعهم.