المؤبد لقاتل شقيقه بطعنات متعددة لخلافات بينهما فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عاملا بالسجن المؤبد، لإدانته في القضية رقم 6134 لسنة 2022 جنايات قسم بلبيس، والمقيدة برقم 1904 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، بقتل شقيقه بسبب خلافات بينهما أثناء العمل بمحل والدهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية لشهر مايو الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول"محمد م ر" إثر إصابته الناتجة عن تعرضه لطعنة بسلاح أبيض سكين، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وتبين من التحقيقات حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المجنى عليه، وشقيقه "محمود " 42 عاما حرفى، اللذان يعملان بمحل والدهما الخاص، وبسبب الخلافات الدائمة بينهما بسبب العمل، استل المتهم سلاح أبيض سكين وسدد لشقيقه عدة طعنات استقرت فى عموم جسده قاصدا قتله وإحداث إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض على المتهم ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.