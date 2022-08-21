الكهرباء: مؤشرات إيجابية مع بداية الخطة الحكومية لترشيد استهلاك التيار

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن هناك مؤشرات إيجابية تظهر مع الأحمال الكهربائية حول ترشيد الكهرباء، موضحا أن أخر حمل وصلنا له العام الماضى 33600 ميجا وات، ووصلنا له بداية أغسطس وكان متوقع أن يزيد، ولكن بعد الترشيد، لم يزيد بل فى بعض الأيام انخفض رغم ارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "سى بى سي"، مع الإعلامى عمرو خليل، أنه تم الرد على الشائعات بأنه "هنضلم الشوارع، وهنرغم الناس تغلق الكهرباء"، موضحا أن الإجراءات موضوعة للحكومة بما يخصها من مبانى وبعض التعليمات بإغلاق المحلات طبقا للمواعيد المحددة.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، أنه لا يوجد عجز فى الكهرباء، والاحتياطى أكثر من 13 ألف ميجا وات، إلى جانب التصدير إلى دول الجوار موضحا أنه لا يوجد تخفيف فى الأحمال.

وذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن خطة الحكومة لترشيد الاستهلاك قدمة رسالة وصورة جيدة للمواطنين، موضحا أن الترشيد يخفف من استخدام الغاز، والتعاون باستبدال جزء من الغاز الطبيعى بالمازوت المنتج محليا.