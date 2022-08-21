الكشف على 773 مواطنا خلال قافلة تنموية لمبادرة حياة كريمة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نظمت جامعتى عين شمس ودمنهور، قافلة تنموية بقرية بلقطر بمركز أبوحمص بالبحيرة، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص ومركز تعليم الكبار وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتم خلال القافلة الكشف على 773 مواطن فى التخصصات الطبية المختلفة، كما تم توزيع الأدوية بالمجان بمختلف التخصصات الطبية و بلغ اجمالى عدد المستفيدين من صرف الأدوية لـ 650 مواطن.

وعلى هامش القافلة تم تنفيذ حملات التوعية عن التنمر المدرسى والتغذية السليمة حاضر فيها الدكتور طارق عبد الفتاح بمستشفيات جامعة عين شمس.

يذكر أن القوافل التنموية والطبية تأتى وفقا لخطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى المختلفة خاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم افضل الخدمات لهم بالتزامن مع المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى