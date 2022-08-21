ألقت الأجهزه الأمنية القبض على 5 أشخاص قاموا بإلقاء الحجارة على أتوبيس مشجعى النادى الأهلى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..
القبض على 5 أشخاص قاموا بإلقاء الحجارة على أتوبيس مشجعى النادى الأهلىالأحد، 21 أغسطس 2022 11:27 م
الداخليه
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