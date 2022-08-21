اليوم السابع
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القبض على 5 أشخاص قاموا بإلقاء الحجارة على أتوبيس مشجعى النادى الأهلى

الأحد، 21 أغسطس 2022 11:27 م
القبض على 5 أشخاص قاموا بإلقاء الحجارة على أتوبيس مشجعى النادى الأهلى الداخليه
محمود عبد الراضى

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ألقت الأجهزه الأمنية القبض على 5 أشخاص قاموا بإلقاء الحجارة على أتوبيس مشجعى النادى الأهلى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..


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