العراق يتوقع وصول الاحتياطى النقدى إلى 90 مليار دولار نهاية العام

كتب: أحمد جمعة

قال نائب محافظ البنك المركزى في العراق عمار خلف، الأحد، إن الاحتياطي الحالي للبنك المركزى بلغ أكثر من 80 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وتوقع المسؤول العراقى وصول الاحتياطى النقدى للبنك المركزى إلى 90 مليار دولار نهاية العام الحالى، مشيرًا إلى زيادة احتياطي الذهب بمعدل 30 طنًّا.

وأضاف خلف، أن "ارتفاع احتياطي البنك المركزى جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، وهذا ينعكس على ارتفاع الاحتياطي."

وقال خلف، إن "الاحتياطى الحالى للبنك المركزى بلغ أكثر من 80 مليار دولار"، مشيراً إلى أن "احتياطي الذهب وصل إلى أكثر من 131 طنًّا، حيث زاد بنحو 30 طنًّا، وهذا أدى إلى ارتفاع تصنيف العراق عالميًّا."

وأوضح خلف، أن "الذهب لا يتم زيادته بشكل مستمر، وإنما يتم من خلال فترات طويلة."