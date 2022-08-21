الصين تلجأ إلى "الأمطار الصناعية" لحماية محاصيلها من نقص المياه بسبب الجفاف

كتبت ريم عبد الحميد

قالت الحكومة الصينية، إنها ستحاول حماية محصول الحبوب لديها من الجفاف، الذى وصل إلى مستوى قياسى، وذلك باستخدام مواد كيميائية لتوليد الأمطار.

يأتى هذا فى الوقت الذى انتظرت فيه المصانع فى جنوب غرب البلاد اليوم، الأحد، لمعرفة ما إذا كانت ستغلق لأسبوع آخر بسبب نقص المياه اللازمة لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس، إن الصيف الأكثر حرارة وجفافا فى الصين منذ بدء تسجيل درجات الحرارة فى البلاد قبل 61 عاما، قد أدى إلى ذبول المحاصيل وترك الخزانات عند نصف مستوى المياه الطبيعى. وتم إغلاق المصانع فى مقاطعة سيشوان الأسبوع الماضى لتوفير الطاقة للمنازل مع زيادة الطلب على أجهزة تكييف الهواء، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

وقال وزير الصناعة الصينى تانج رينجيان، وفقا لصحية جلوبال تايمز، إن الأيام العشرة المقبلة هى فترة رئيسية لمقاومة إصابة محصول الأرز بالضرر فى جنوب البلاد.

ووفقا للتقرير، فإن السلطات ستتخذ خطوات طوارئ لحماية محصول حبوب الخريف، الذى يمثل 75% من إجمال المحصول السنوى للصين، بحسب ما قال رينجيان. وقالت وزارة الزراعة الصينية على موقعها الإلكترونى إن السلطات ستحاول زيادة الأمطار عن طريق بزر الغيوم بالمواد الكيماوية ورش المحاصيل بعامل الاحتفاظ بالمياه للحد من التبخر. ولم تذكر الوزارة تفاصيل عن المكان الذى سيتم فيه ذلك.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن انخفاض محصول الحبوب الصينى سيكون له تأثير عالمى محتمل، حيث سيعزز الطلب على الواردات مما يزيد من الضغط على التخضم فى الولايات المتحدة وأوروبا التى تشهد مستويات غير مسبوقة منذ عقود.