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الصحة العراقية: إنقاذ 6 أشخاص من تحت ركام المزار الدينى فى كربلاء

الأحد، 21 أغسطس 2022 07:09 م
الصحة العراقية: إنقاذ 6 أشخاص من تحت ركام المزار الدينى فى كربلاء ركام المزار الدينى فى كربلاء
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الصحة العراقية إنقاذ 6 أشخاص من تحت ركام المزار الديني في كربلاء، حسبما ذكرت شبكة العربية. 

يذكرأن، قالت مصادر بالدفاع المدني في محافظة كربلاء العراقية، الأحد، إن عمليات البحث عن عدد من الأحياء، بعد إنقاذ 3 أشخاص من تحت أنقاض التلة الترابية التي انهارت في مزار "قطارة الإمام علي بن أبي طالب" غرب المحافظة، لا تزال مستمرة.

وحسب موقع الشرق، قال مدير المديرية، العميد طاهر الزبيدي، إن "هناك عدداً من الزوار تحت الأنقاض بعضهم أحياء ونحن نتواصل معهم لمتابعة وضعهم الصحي".


العراق

كربلاء

على بن أبى طالب

مزار دينى

بغداد



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