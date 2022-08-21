السفينة وادى الكرنك تصل ميناء سفاجا وعلى متنها 63 ألف طن قمح رومانى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 71000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و500 شاحنة و492 سيارة .

وشملت حركة الواردات 67000 طن بضائع ، 318 شاحنة و438 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 182 شاحنة و54 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة وادى الكرنك وعلى متنها 63 ألف طن قمح رومانى، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها، بينما غادرت الميناء السفينة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس .

وشهد ميناء نويبع اليوم استقبال السفينتين سينا وبريدج، ومغادرة السفينتين آيلة وبريدج، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين آيلة وبريدج ومغادرتهما، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة baniyas وعلى متنها 428 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 924 راكبا بموانئها.