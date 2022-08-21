السجن عامين لمتهمين اثنين وعام لآخر لسرقتهم سيارة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار نشأت محمد حسن، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، والمستشار ياسر إبراهيم هندى وسكرتير المحكمة وليد محمد محب بالسجن عامين لكل من " م.س.ا" و" م.إ.خ " والسجن سنة للمتهم " م.ف.ه" وإلزامهم بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بسرقة سيارة، والحبس 6 أشهر للمتهم الثانى لحيازته سلاح أبيض.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6807 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من المجنى عليه" ع.خ.إ" سائق بقيام المتهمين بسرقة سيارته بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه حال تواجد المجنى عليه" ع.خ.إ" سائق بمسكن شقيقته ليلا تناهى إلى سمعه اشتعال محرك سيارته توناية، أسفل العقار بالطريق العام، وأبصر المتهمين " م.س.ا" عامل و" م.ا.خ" عامل بسرقة السيارة، وقيامهم ببيعها للمتهم الثالث سيء النية " م.ف.ه" سائق، على الفور تم ضبطهما وبتفتيش المتهمين عثر مع المتهم الثانى على سلاح أبيض مطوة، وقاموا بالإرشاد عن مكان السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.