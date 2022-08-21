السجن المؤبد لعاملين قتلا شخصا فى خصومة ثأرية بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين "ع.ي" 37 سنة عامل و "ف.ص" عامل بالسجن المؤبد، لاتهامهما بقتل المجنى عليه "ح.أ" بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة قسم جرجا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه، إثر إصابته بعدة طلقات نارية وتم نقله الى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه حيث قاما باطلاق النار عليه من أسلحة نارية كانت بحوزتهما وفرا هاربين، وتم القبض على المتهم الأول وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.